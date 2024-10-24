В России хотят запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года

В России обсуждают возможность запретить продажу табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Как сообщает «Коммерсант», Минздрав готов предложить правительству поддержать документ. При этом ряд профильных ведомств выступают против инициативы, указывая на возможный риск роста рынка нелегальной табачной продукции и ограничение конституционных прав отдельной части граждан.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы из фракции «Новые люди». В проекте документа отмечается, что он соответствует основам государственной политики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. В частности, профильная концепция до 2035 года направлена на снижение потребления таких изделий и возможный поэтапный вывод их из оборота. При этом с принятием законопроекта уже в 2028 году бюджет может недосчитаться около 7 млрд рублей акцизов, что нивелируется снижением расходов на лечение вызванных курением заболеваний и непрямых экономических потерь.

В Минздраве заявили, что проект отзыва правительства сейчас прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти и пока в правительство не направлялся. При этом министерство поддерживает подобные инициативы. Минфин же заявил, что законопроект противоречит положениям Конституции РФ, по которым с 18 лет гражданин не ограничивается в правах и свободах. Кроме того, ограничения могут стимулировать к потреблению нелегальной продукции, что может увеличить риски для жизни и здоровья людей.

О риске потребления нелегальной продукции заявили и в Росалкогольтабакконтроле. Минпромторг в ответ на запрос рассказал, что пока рассматривает законопроект, а Минсельхоз изучает проект заключения правительства, подготовленный Минздравом.