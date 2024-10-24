Российская многодетная семья потеряла почти всех мужчин на спецоперации

Многодетная семья Зинковых из Донецка Ростовской области потеряла почти всех мужчин на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал DonDay.

По информации издания, первым на СВО отправился сын Юрия Зинкова, 19-летний Андрей. Во время обстрела он Александр, но в октябре он лишился жизни после пулевого ранения.

В семье остались мать Надежда и трое детей — взрослый сын Петр и несовершеннолетние Людмила и Алексей, а у Александра — вдова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к потерям на СВО.