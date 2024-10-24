Сын экс-президента Украины получил гражданство России

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

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По данным документов, сын бывшего украинского лидера в России занимается бизнесом. Он владеет компанией, которую зарегистрировал 10 лет назад в Санкт-Петербурге. Основным ее видом деятельности указано управление финансово-промышленными группами.

В декабре прошлого года суд Европейского союза решил исключить Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием на Украине. Данное решение не означало автоматического снятия санкций с родственников.

Позже бывшего президента Украины и его сына исключили из санкционного списка Европейского союза (ЕС), составленного в связи с обвинениями в коррупции на территории государства. Соответствующее решение регионального содружества должно быть отмечено в той части документа, в которой до сих пор фигурируют имена экс-главы государства и его наследника.