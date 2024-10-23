Симоньян в шутку заявила, что работает над победой Путина на выборах по всей планете

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на полях саммита БРИКС в Казани в шутку заявила, что работает над тем, чтобы на выборах во всех странах победил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главреда прокомментировать заявления европейских и молдавских чиновников о мнимом вмешательстве России в выборы и референдум в Молдавии.

«Что значит мы вмешиваемся? Мы и проводим все выборы, в том числе молдавские. Мы работаем над тем, чтобы во всех странах победил Владимир Путин. Вы разве против?», — пошутила Симоньян.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил на референдуме по членству в ЕС и на президентских выборах в Молдавии было зафиксировано «некое вмешательство».

По его словам, голосование якобы проходило в условиях «беспрецедентного давления и запугивания со стороны Москвы».

В МИД РФ подчеркнули, что эти обвинения в адрес России «бездоказательны».