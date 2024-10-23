Российский солдат оставил посмертное послание в военном билете

Российский солдат оставил стихотворное послание на чистой странице военного билета. Фотографию рукописного текста опубликовал канал Battle_Z_Sailor.

Послание составлено на случай гибели владельца документа и адресовано украинцам - в расчете на то, что они найдут и изучат военный билет погибшего противника.

"Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы..." - говорится в послании.

Написано оно на странице "Особые отметки", куда вносятся сведения о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.

Опубликовавший документ канал посвящен жизни ВМФ России, поэтому военный билет со снимка, скорее всего, принадлежит морскому пехотинцу. Эти войска постоянно работают в самых горячих зонах СВО, выполняя самые сложные и опасные задачи.

Сейчас, например, морпехи отражают яростные контратаки ВСУ в Курской области и спасают там мирное население.