Опубликовано меню обеда лидеров на саммите БРИКС в Казани

На саммите БРИКС в Казани лидеры стран организации были приглашены на торжественный ужин, где им предложили разнообразные блюда российской и татарской кухни, пишет портал Life.

По данным портала, главы государств и правительств, лидеры крупных международных организаций смогли попробовать пельмени с осетриной, вареники с грибами, голень ягненка с овощами и лепешку кастыбый с картофелем.

Гостям саммита предоставили рислинг, красное вино «Риваж» от винодельни Криница и другие напитки. На десерт гостям подавали яблочный пирог и шоколадный торт.

БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на дружеском обеде лидеров СНГ подавали сельдь под шубой, пельмени с камчатским крабом, щербет из облепихи, стерлядь томлёную с овощами и икорным соусом, оленину с каштановым пюре и чёрной смородиной.