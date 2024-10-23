В дагестанский вуз поступили эвакуированные из сектора Газа

Четверо эвакуированных из сектора Газа поступили в этом учебном году в медицинский институт имени Башларова в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Сапарчамагомед Магомедов.

"К нам в этом году зачислены четыре человека, прибывших из сектора Газа, - три девушки и парень. До поступления они прошли подготовительные курсы по изучению русского языка на базе дагестанского государственного медицинского университета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, расходы на обучение студентов взял на себя благотворительный фонд "Инсан" (создан муфтиятом Дагестана). Все поступившие выбрали направление "Стоматология".

С начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли более 150 человек из сектора Газа. Их разместили на территории одной из баз отдыха в регионе. Все эвакуированные дети были устроены в школы и детские сады.