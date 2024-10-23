Роспотребнадзор не выявил в РФ случаи заражения бактерией Vibrio vulnificus

В России не было выявлено случаев заражения бактерией Vibrio vulnificus, которая распространяется в США, заявил Роспотребнадзор. Об этом сообщает Агентство "Москва".

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На данный момент в США зарегистрировано 74 подтвержденных случая заражения, 13 из которых были летальны. В пресс-службе ведомства отметили, что рост заболеваемости мог быть зафиксирован в связи с ураганами "Хелен" и "Милтон".

"В пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – добавила пресс-служба.

Также Роспотребнадзор напомнил туристам о необходимости соблюдения правил профилактики во время посещения жарких стран.

"Необходимо избегать употребления в пищу сырых или недоваренных моллюсков. После контакта с ними нужно мыть руки и любые открытые раны. Также нужно избегать купания в открытых водоемах, если есть повреждения кожного покрова. Использовать только бутилированную либо кипяченую воду", – уточнили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация по холере в России остается стабильной. Помимо этого, в настоящее время надзорное ведомство отслеживает ситуацию с холерой на севере Ливана. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции.