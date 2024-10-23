Актриса Яковлева раскрыла, когда ее выпишут из больницы

Актриса Алена Яковлева сообщила в беседе с агентством «Москва», что чувствует себя хорошо.

Яковлева уточнила, что в течение двух дней ее могут выписать из больницы.

«Вот только вышла с МРТ. Скорее всего, завтра или послезавтра врачи меня выпишут и отправят домой», — поделилась актриса.

О госпитализации Яковлевой стало известно 21 октября. Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердил, что актриса находится на лечении в хирургическом отделении. Он заявлял, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

22 октября Яковлева подтвердила свою госпитализацию. Она рассказала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор».