Дуров дал совет молодежи

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал молодежи не употреблять алкоголь.

По словам Дурова, если бы ему надо было выбрать один совет, который он дал бы людям двадцати лет, то это был призыв никогда не употреблять алкоголь. Дуров также рассказал, что сам не пьет спиртное уже почти 20 лет, но при этом он был свидетелем того, как успешные люди разрушали свою жизнь из-за алкогольной зависимости. Он также добавил, что алкоголь лишь временно улучшает настроение, зато затуманивает ясность ума и приводит к долгосрочным негативным последствиям.

«Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять настроение, это как взять кредит – вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания», – заявил он.

Ранее бывшая возлюбленная Дурова сообщила о скором рождении сына.