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Долина и Гурцкая выступят на гала-концерте финалистов фестиваля "Имена России" в Кремле

Гала-концерт финалистов десятого всероссийского фестиваля-конкурса "Имена России" пройдет 28 октября в Государственном Кремлевском дворце, в числе приглашенных гостей - народные артистки России Лариса Долина, Диана Гурцкая и заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Центральной темой вечера станет творчество советской и российской композитора Александры Пахмутовой, чей 95-летний юбилей отмечается в этом году.

Долина и Гурцкая выступят на гала-концерте финалистов фестиваля "Имена России" в Кремле
© Пресс-служба
"28 октября 2024 года Государственный Кремлевский Дворец примет более тыс. талантливых детей и подростков со всей России в рамках десятого всероссийского фестиваля-конкурса "Имена России". Организатором выступает Международный фестивальный центр "Открытый мир искусства" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

По словам организаторов вечера, центральной темой гала-концерта станет творчество народной артистки СССР Александры Пахмутовой, которой 9 ноября исполняется 95 лет. Юные исполнители и приглашенные артисты-наставники подготовили номера, посвященные ее многолетнему творчеству и вкладу в музыкальное наследие России. В гала-концерте финалистов фестиваля примут участие Лариса Долина, Диана Гурцкая, Дмитрий Дюжев, Татьяна Буланова, Akmal’, Сергей Волчков, Дмитрий Колдун и другие именитые артисты.

Отмечается, что фестиваль направлен на выявление и поддержку молодых дарований, развитие их художественного вкуса, патриотическое воспитание и приобщение к лучшим традициям музыкальной и сценической культуры. Смотр носит статус социально значимого мероприятия. Билеты на концерт не продаются, среди приглашенных - детско-юношеские творческие коллективы, подопечные благотворительных фондов и семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО. Концерт будет транслироваться на канале НТВ.

О композиторе

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (теперь - район Волгограда). В возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1942-1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, теперь - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители.

Многие из песен неизменно ассоциируются с известными кинокартинами, такими как "Три тополя на Плющихе", где героиня Татьяны Дорониной поет "Нежность" в такси под проливным дождем. А композиция "Герои спорта", написанная в 1972 году, триумфально сопровождает финальные титры современной уже картины - "Движение вверх" - о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

Вписана в личные летописи миллионов россиян и жителей разных стран и песня Пахмутовой "На трибунах становится тише" на закрытии XXII Летних Олимпийских игр-1980 в Москве, которую исполняли Лев Лещенко и Валентина Толкунова.

Общество
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Три тополя на плющихе
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