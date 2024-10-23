Синоптик спрогнозировал 20-градусные ночные морозы в ряде регионов РФ

В течение текущей недели на севере Урала и некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются 20-градусные морозы. Об этом ТАСС сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на севере Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке с 23 по 27 октября температура воздуха будет на шесть-девять градусов ниже нормы — в районе минус 20-22 градусов ночью. В Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах СФО столбики термометров будут ниже на пять-десять градусов ниже нормы — от минус 21 до 27 градусов.

Также похолодание на шесть-восемь градусов ниже нормы ожидается в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке — минус 24-28 градусов ночью. Кроме того в ближайшие дни в Красноярском крае пройдет сильный снег, возможна метель с порывами ветра до 22 метров в секунду, добавил Вильфанд.