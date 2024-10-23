Актер Кирилл Емельянов задолжал крупную сумму по алиментам

Российский актер Кирилл Емельянов, наиболее известный по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство», задолжал крупную сумму по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

© kino-teatr.ru

Как сообщает источник, Емельянов задолжал бывшей жене более 730 тысяч рублей. Отмечается, что женщина родила актеру двух сыновей, но Сырников ушел из семьи. Теперь информация о долге появилась в базе федеральной службы судебных приставов. При этом, помимо долга по алиментам, Емельянов также имеет долг по кредитным платежам на сумму 137 тысяч рублей.

Ранее волгоградец погасил задолженность в 220 тысяч рублей после вмешательства приставов.