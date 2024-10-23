Ведущая Первого канала обратилась к депутатам Госдумы

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратилась к Государственной Думе.

Она призвала вернуть в Россию практику йодирования соли.

Эксперт отметила, что у многих граждан РФ наблюдается дефицит йода в организме. По ее словам, в 1930-х годах правительство эффективно решала эту проблему, добавляя йод в соль. Например, в 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли.

Однако действие документа отменили, поэтому у граждан снова возник дефицит.

— Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально, — высказалась Малышева.

До этого Елена Малышева назвала полоумными тех матерей, которые промывают нос своим детям. По ее мнению, такой подход к терапии потенциально опасен. Она отметила, что для детей младше трех лет гораздо более безопасно использовать специальный прибор для отсасывания носового содержимого.

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Также Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус призвали россиян перенять у слонов одну очень полезную привычку. Она отметила, что слоны набирают в хобот воду, чтобы очистить дыхательные пути от микробов, тем самым не только соблюдая гигиену, но и защищая свой организм от различных заболеваний.