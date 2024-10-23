Умерла российская TikTok-блогер баба Маша

Российская TikTok-блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни. Об этом сказано в ее телеграм-канале.

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"Нет слов, как больно", – следует из сообщения, опубликованного от 22 октября.

Баба Маша размещала ролики с простыми рецептами. Например, ее видео, на котором она готовит котлеты из риса и рыбных консервов, набрало свыше 40 миллионов просмотров, а выпечка тонких блинчиков – 54 миллиона.

20 октября блогер опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что заболела и вызывала скорую помощь. Однако, по ее словам, после прибытия врачей ей на время стало лучше.