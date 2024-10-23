Учительница объяснила, зачем надела на голову дуршлаг на уроке

Учительница из Химок, которая надела на голову дуршлаг на уроке, сделала это в ответ на действия учеников. Как сообщает Telegram-канал Mash, Мария рассказала, что накануне одна пришла на занятия в хиджабе, а вторая — в шапочке из фольги.

По словам преподавательницы, она не верит в макаронного монстра и хотела показать, как ученики выглядят со стороны. Мария считает, что школа не должна быть «местом для проповеди», а свобода религии включает в себя все формы самовыражения, в том числе и дуршлаг на голове. Однако такие действия не оценили родители школьников, которые потребовали освободить женщину от исполнения обязанностей.

По информации канала, сейчас учительница находится на больничном с ОРВИ. Больше всего она переживает за директора, которую могут уволить из-за шумихи в СМИ.

Напомним, что инцидент произошел на прошлой неделе. Учительница пришла на работу с дуршлагом на голове и рассказывала детям про «макаронного монстра» — бога пародийной религии пастафарианства. Женщину отстранили от уроков, ведомства начали проверку.