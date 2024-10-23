TikTok-блогер Баба Маша умерла в возрасте 98 лет

Российская TikTok-блогерша баба Маша, известная благодаря видео с различными рецептами, умерла в возрасте 98 лет. За два дня до этого было опубликовано видео, в котором она рассказала, что заболела и ей вызывали скорую помощь.

© Baba.Masha.1926 / Telegram

— Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно, — написали в Telegram-канале женщины.

Она родилась в 1926 году. Отмечается, что в первый раз видео в аккаунте бабы Маши в TikTok было выложено в 2021 году. Сначала она рассказывала о своей жизни и пела песни. Уже после этого она начала публиковать различные рецепты.

Пенсионерка также проводила прямые эфиры, во время которых общалась со зрителями. На страницу блогера подписано более трех миллионов человек.