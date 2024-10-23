Петербуржцы назвали самые неблагоприятные для жизни районы
Жители Санкт-Петербурга назвали Выборгский, Невский, Московский, Центральный и Красногвардейский районы северной столицы худшими для жизни. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».
Так, по мнению петербуржцев, Выборгский район отличается неблагоприятной экологической обстановкой. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, здесь находятся большой мусорный полигон, а также промзоны «Каменка» и «Парнас».
За перенаселение не любят жители северной столицы Невский район. Так, в МО «Оккервиль» плотность населения составляет порядка 25 тысяч человек на один квадратный метр. Из-за обилия ветхих построек, промзон и заброшенных складов в антирейтинг попал Московский район.
В свою очередь Красногвардейский район заслужил славу самого криминогенного, а Центральный район не по нраву петербуржцам из-за множества аварийных локаций и огромных пробок на Лиговском, Литейном и Невском проспектах.
Ранее Норильск возглавил антирейтинг российских городов по вредным выбросам.