Петербуржцы назвали самые неблагоприятные для жизни районы

Жители Санкт-Петербурга назвали Выборгский, Невский, Московский, Центральный и Красногвардейский районы северной столицы худшими для жизни. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».

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Так, по мнению петербуржцев, Выборгский район отличается неблагоприятной экологической обстановкой. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, здесь находятся большой мусорный полигон, а также промзоны «Каменка» и «Парнас».

За перенаселение не любят жители северной столицы Невский район. Так, в МО «Оккервиль» плотность населения составляет порядка 25 тысяч человек на один квадратный метр. Из-за обилия ветхих построек, промзон и заброшенных складов в антирейтинг попал Московский район.

В свою очередь Красногвардейский район заслужил славу самого криминогенного, а Центральный район не по нраву петербуржцам из-за множества аварийных локаций и огромных пробок на Лиговском, Литейном и Невском проспектах.

Ранее Норильск возглавил антирейтинг российских городов по вредным выбросам.