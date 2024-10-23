В Петербурге обсудили сбивающихся в стаи и уходящих в леса квадроберов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов заявил, что дети-квадроберы сбиваются в стаи и уходят в леса. Как сообщает «АиФ-Петербург», тему детского увлечения подняли на заседании парламента 23 октября.

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Депутат затронул тему в качестве примера информации, причиняющей вред несовершеннолетним. По словам Беликова, само обсуждение квадроберства в социальных сетях и на телевидении способствует тому, что оно становится популярнее — это подталкивает детей допускать для себя «вот такие поведенческие действия».

«Вот кто-то не знал, ничего не делал. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще. Пожалуйста!» — сказал Беликов.

Отмечается, что сегодня Заксобрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, позволяющий некоммерческим организациям претендовать на гранты для производства социальной рекламы для защиты детей от информации, которая наносит вред их здоровью и развитию. 39 парламентариев поддержали инициативу, один высказался против.

Напомним, что в начале октября зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о разработке законопроекта о запрете квадроберства в РФ. По ее словам, он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию».