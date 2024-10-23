Дамбу в Санкт-Петербурге перевели в режим готовности

Дамба в Санкт-Петербурге была переведена в режим готовности в связи с ростом уровня воды в Неве. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС). Lenta.ru

Неблагоприятная обстановка сложилась в связи с прохождением через регион атмосферного фронта. В связи с этим на акватории Финского залива и в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Российская газета

Ранее сообщалось, что Из-за усиления западного ветра в акватории Финского залива начнется нагон воды в сторону города. ТАСС