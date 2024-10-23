«Аэрофлот» стал официальным перевозчиком Русского географического общества

Русское географическое общество (РГО) и «Аэрофлот» подписали соглашение, в рамках которого авиакомпания получила статус официального перевозчика РГО. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Сергей Фадеев/РГО

Соглашение подразумевает, что «Аэрофлот» будет перевозить экспедиции РГО по всей России. География этих экспедиций охватывает значительную часть страны — от Калининграда до Курильских островов и от высокоширотной Арктики до Крыма. С помощью своих экспедиционных проектов РГО стремится изучить туристический потенциал регионов и разработать уникальные маршруты.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что авиакомпания давно оказывает поддержку проектам РГО. Перевозчик и Русское географическое общество уже реализовали серию совместных инициатив в области просветительской деятельности.

«Новый статус официального перевозчика РГО — это большая честь и ответственность для нас. Через данное партнерство мы усиливаем наш вклад в развитие российской науки, внутреннего туризма и экономики регионов. Надеемся, что благодаря нашей совместной работе с РГО будет совершено немало открытий, а россияне получат возможность больше путешествовать по родной стране, знакомиться с уникальной природой и самобытной культурой разных регионов», — подчеркнул Александровский.

Вице-президент РГО Артем Манукян отметил, что экспедиции необходимы для актуализации географических данных, систематизации и передачи новых знаний, а также для привлечения молодых специалистов и добровольцев к научным и поисковым мероприятиям.