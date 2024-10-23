Индийский блогер назвал самые нелепые мифы о России

Индийский блогер и автор YouTube-канала «Матрешка и медведь» Сиддхартха Саркар на полях саммита БРИКС в Казани рассказал о самых нелепых фейках о России, которые он слышал. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, многие за рубежом считают, что у россиян в домах нет унитазов и стиральных машин. Саркар также отметил, что он живет в Твери на 14-м этаже и у него нет газа. При этом иностранцы спрашивают про нехватку труб.

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И они действительно удивляются и говорят: «А у вас труб не хватает?» Они не понимают, что это просто для безопасности. Еще был такой разговор. Они сказали, что после санкций в Москве у нас не хватает еды, поэтому мы едим саранчу, — добавил блогер.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Лично на нем будут присутствовать высшие представители КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что страны БРИКС договорились о критериях для государства-партнера. По его словам, расширение объединения будет осуществляться через этот фильтр. Помощник президента отметил, что уже был согласован список из 13 стран, которые выразили желание присоединиться к объединению.