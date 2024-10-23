Российский губернатор сел на шпагат и попал на видео

Глава Вологодской области Георгий Филимонов показал растяжку и попал на видео. Видеозапись губернатор опубликовал в Telegram.

На кадрах Филимонов сидит на продольном шпагате. Затем он улыбается и встает на ноги.

По словам главы региона, так заканчивается его пробежка. Видео было снято недавно, уточнил он.

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