Родители заступились за учительницу с дуршлагом на голове

Учительница одной из школ в подмосковных Химках, которая провела урок с дуршлагом на голове, — замечательный и спокойный человек, ее любят дети. Об этом «Газете.Ru» рассказала мать одной из учениц Арина (имя изменено). Женщина отметила, что педагог начала работать в данной школе в этом году, а все родители были очень рады появлению «такого золота».

© Телеграм-канал «Mash»

«Мария Андреевна замечательный педагог! Дети ее очень любят. Очень спокойно и доступно объясняет темы (русский и литература). Она пришла в нашу школу в этом году… Просто увидела объявление, что не хватает учителя по этим предметам. К сожалению, в нашей школе вообще много не хватает учителей, а тут такое золото нам досталось. Очень были рады. Тихая, спокойная, добрая. В основном она преподает в 5-6 классе», — сказала она.

По словам Арины, учительница надела дуршлаг, чтобы привлечь внимание к предмету, а ее слова о вере в макаронного монстра были шуткой.

«Что касается этой ситуации: должны понимать, что дети уже не дети в этом возрасте. И порой для привлечения внимания к своему предмету, ну и разрядить обстановку, приходится креативно мыслить. Кстати, все дети оценили и даже порадовались. Про макаронного бога — это была просто шутка. На уровне, что кто-то верит в Будду, кто-то в котиков, а почему мне нельзя ? Но есть родители, которым совсем, видимо, заняться нечем — подняли такую шумиху на пустом месте. Теперь школа может остаться без такого замечательного педагога, первый класс без классного руководителя. Но зато кто-то потешил свое самолюбие и показал свою значимость», — пояснила она.

Женщина уточнила, что после появления в сети фотографий с урока педагог была «в подавленном состоянии». Арина добавила, что родители собирают инициативную группу и хотят обратиться к директору школы в защиту учительницы.

В Химках учительницу, надевшую дуршлаг на уроке, отстранили от работы

«Мы вчера вечером только узнали и, честно говоря, в шоке. Вчера, кстати, Мария Андреевна была в очень подавленном состоянии, и мы, и остальные родители очень сильно переживаем за нее и надеемся, что она останется с нами. Ее отстранили от занятий, на сколько — узнаем сегодня. Сейчас собираем инициативную группу и во второй половине дня идем к директору. То, что весь интернет гудит о этой ситуации — это позор нечистым корреспондентам и админам групп. Как будто проблем в стране больше нет, как затравить педагога. Низкий поклон, в конце концов, уйдут и остальные учителя и заколотят нашу школу. А она единственная на 2000 человек», — заключила она.

22 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в одной из школ подмосковных Химок учительница пришла на работу с дуршлагом на голове и сказала детям, что исповедует пастафарианство — шуточную религию о макаронном монстре. Как пишет канал, кто-то из родителей решил пожаловаться на женщину, чтобы ее уволили.

После этого в министерстве образования региона заявили, что учительницу отстранили от работы, в отношении женщины начали проверку о соответствии должности педагога.