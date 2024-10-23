Мари Краймбрери, Amirchik, Моя Мишель: в Москве прошла церемония Top Hit Music Awards 2024
TopHit уже в 11-й раз награждает артистов, песни которых чаще всего звучат в радиоэфире и прослушиваются в Интернете.
Концертную часть премии открыли Севиль и группа Artik&Asti с хитами «Кукла» и «Качели», группа DaBro с сетом из хитов «Услышит весь район», «Дальше – больше» и «На часах ноль-ноль» и дуэт Zvonkiy & Асия с треком «Лети».
Первой номинацией, в которой вручались награды, стала номинация «Лучший радиохит 2023 года». В категории «женский вокал» главным хитом была признана песня «Иначе всё это зря» в исполнении Мари Краймбрери, прозвучавшая в эфире более 1,4 миллиона раз. «Простые слова» в исполнении Zvonkiy стали лучшим «мужским» треком, а песня «Мимо меня» Filatov & Karas была признана абсолютным радиохитом в России, поскольку прозвучала в эфире более 2 миллионов раз!
Награды победителям в этой номинации вручали ведущий топ-менеджеры TopHit Мария Крылова, Павел Балашов и основатель TopHit Игорь Краев.
«TopHit – это платформа, которая позволяет молодым российским артистам и звёздам продвигать свою музыку в эфире тысяч радиостанций по всему миру. Мы собираем музыкальную статистику, публикуем чарты – и благодаря этому наши артисты всегда знают, где, когда и сколько раз звучали их хиты. И сегодня на этой сцене мы вручаем награды TopHit лучшим исполнителям, хитам и их авторам» – отметил Игорь Краев.
В номинации «Лучший радиохит 2024 года» в категории «Смешанный вокал» награду получили сразу два трека: «Качели» в исполнении Artik & Asti и «Не представляешь» в исполнении 5утра и Вани Дмитриенко. А хиты «Случайности не случайны» в исполнении Мота и «Ветер меняет направление» группы Моя Мишель победили, соответственно, в мужской и женской категориях.
Лауреатов 2024 года награждали: генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов и генеральный директор Hi-Fi-стриминга «Звук» Михаил Ильичев.
«Хочется, чтобы цифровые технологии и артисты были ближе друг к другу, а иногда даже встречались на одной сцене, как сегодня», – отметил он, вручив лауреатам, помимо наград TopHit, также умные колонки SberBoom.
Солистка группы Моя Мишель Татьяна Ткачук стала обладательницей награды в номинации Радиовзлёт 2024 года, которую ей вручил заместитель генерального директора Русской Медиагруппы Денис Сериков.
Татьяна также получила специальную награду от платформы FonMix, по данным которой песни группы Моя Мишель чаще всего звучат в аудио оформлении общественных пространств России.
Мари Краймбрери, Дима Билан и группа Filatov & Karas были признаны лучшими исполнителями на радио в России в 2024 году. Песни этих трёх артистов суммарно прозвучали в эфире за год более 12 миллионов раз.
Платформа мониторинга радио- и телеэфира SonicScout также отметила Мари Краймбрери как артистку, чьи песни чаще всего звучат сегодня в эфире телеканалов и радиостанций. Певица отметила свои победы в нескольких номинациях TopHit исполнением песней «Мне всё же нравится жить». Дуэт Ханны & Кирилла Мойтона следом исполнил кавер на хит Мурата Насырова «Я это ты», и артистам подпевал весь зал. Первое отделение церемонии завершилось выступлением певицы Daasha и группы Те100стерон.
Второе отделение было посвящено звёздам Интернета. Этот сет провели журналист и шоумен Алексей Остудин и певица, ведущая «Муз-ТВ» Настя Негода.
Награды в номинации Лучший Интернет-хит 2023 года вручала популярный блогер Наталья Гасанханова. Лауреатами в этой номинации стали Instasamka с мегахитом «За деньги да», группа 5утра с песней «Давай сбежим (искорки)» и дуэт NLO с «Танцами».
Двумя самыми популярными интернет-хитами 2024 года по данным TopHit стали «Матушка» Татьяны Куртуковой, собравшая сотни миллионов стримов в российском Интернете и полмиллиона эфиров на радио, и «Дарите женщинам цветы» исполнителя из Казахстана Jazzdauren.
Лучшей исполнительницей Рунета 2023 года была признана Instasamka, а в 2024 году победила Anna Asti. Лучшим исполнителем стал Ислам Итляшев, а лучшей группой стал дуэт Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль), чьи треки ежегодно собирают в России до миллиарда стримов.
Настоящим Интернет-взлётом стали дуэт Galibri & Mavik и группа 5утра, а Интернет-открытиями были признаны Amirchik, NLO и Татьяна Куртукова.
Во втором отделении выступили: Ваня Дмитриенко с хитами «Васильки» и «Не представляешь», Юлия Савичева с треком «Циклон», NLO c «Танцами», Султан Лагучев с суперхитом «Шипами ранила», Galibri & Mavik с «Ромашками» и своим неизменным мегахитом «Федерико Феллини», Наталья Подольская с треком «Береги». Зрители тепло встретили и новичков, выступавших с гостевыми номерами, в числе которых были замечены Janaga, Mirolybova, Тото, BearWolf и Poli.
Но настоящий ажиотаж в зале вызвало вручение награды TopHit Амирчику и последовавшая эксклюзивная премьера его нового хита «Чай, кофе, потанцуем!». Завершило церемонию Top Hit Music Awards 2024 блестящее выступление Люси Чеботиной с хитом «За бывшего».
Основатель TopHit и соучредитель премии Top Hit Music Awards Игорь Краев в своём интервью по окончанию шоу заявил:
«Церемония Top Hit Music Awards получилась! Мы собрали самых ярких звёзд российского эфира и Интернета, самых популярных блогеров, самых значимых представителей российского шоу-бизнеса и медиа. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что TopHit в новом году поможет артистам представить публике ещё больше ярких хитов. Так что до встречи в 2025 году!»