В Москве прошла церемония Top Hit Music Awards 2024

TopHit уже в 11-й раз награждает артистов, песни которых чаще всего звучат в радиоэфире и прослушиваются в Интернете.

© Пресс-служба

Концертную часть премии открыли Севиль и группа Artik&Asti с хитами «Кукла» и «Качели», группа DaBro с сетом из хитов «Услышит весь район», «Дальше – больше» и «На часах ноль-ноль» и дуэт Zvonkiy & Асия с треком «Лети».

© Пресс-служба

Первой номинацией, в которой вручались награды, стала номинация «Лучший радиохит 2023 года». В категории «женский вокал» главным хитом была признана песня «Иначе всё это зря» в исполнении Мари Краймбрери, прозвучавшая в эфире более 1,4 миллиона раз. «Простые слова» в исполнении Zvonkiy стали лучшим «мужским» треком, а песня «Мимо меня» Filatov & Karas была признана абсолютным радиохитом в России, поскольку прозвучала в эфире более 2 миллионов раз!

© Пресс-служба

Награды победителям в этой номинации вручали ведущий топ-менеджеры TopHit Мария Крылова, Павел Балашов и основатель TopHit Игорь Краев.

«TopHit – это платформа, которая позволяет молодым российским артистам и звёздам продвигать свою музыку в эфире тысяч радиостанций по всему миру. Мы собираем музыкальную статистику, публикуем чарты – и благодаря этому наши артисты всегда знают, где, когда и сколько раз звучали их хиты. И сегодня на этой сцене мы вручаем награды TopHit лучшим исполнителям, хитам и их авторам» – отметил Игорь Краев.

© Пресс-служба

В номинации «Лучший радиохит 2024 года» в категории «Смешанный вокал» награду получили сразу два трека: «Качели» в исполнении Artik & Asti и «Не представляешь» в исполнении 5утра и Вани Дмитриенко. А хиты «Случайности не случайны» в исполнении Мота и «Ветер меняет направление» группы Моя Мишель победили, соответственно, в мужской и женской категориях.

Лауреатов 2024 года награждали: генеральный продюсер Krutoy Media Диана Синицына, управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов и генеральный директор Hi-Fi-стриминга «Звук» Михаил Ильичев.

© Пресс-служба

«Хочется, чтобы цифровые технологии и артисты были ближе друг к другу, а иногда даже встречались на одной сцене, как сегодня», – отметил он, вручив лауреатам, помимо наград TopHit, также умные колонки SberBoom.

Солистка группы Моя Мишель Татьяна Ткачук стала обладательницей награды в номинации Радиовзлёт 2024 года, которую ей вручил заместитель генерального директора Русской Медиагруппы Денис Сериков.

© Пресс-служба

Татьяна также получила специальную награду от платформы FonMix, по данным которой песни группы Моя Мишель чаще всего звучат в аудио оформлении общественных пространств России.

Мари Краймбрери, Дима Билан и группа Filatov & Karas были признаны лучшими исполнителями на радио в России в 2024 году. Песни этих трёх артистов суммарно прозвучали в эфире за год более 12 миллионов раз.

© Пресс-служба

Платформа мониторинга радио- и телеэфира SonicScout также отметила Мари Краймбрери как артистку, чьи песни чаще всего звучат сегодня в эфире телеканалов и радиостанций. Певица отметила свои победы в нескольких номинациях TopHit исполнением песней «Мне всё же нравится жить». Дуэт Ханны & Кирилла Мойтона следом исполнил кавер на хит Мурата Насырова «Я это ты», и артистам подпевал весь зал. Первое отделение церемонии завершилось выступлением певицы Daasha и группы Те100стерон.

© Пресс-служба

Второе отделение было посвящено звёздам Интернета. Этот сет провели журналист и шоумен Алексей Остудин и певица, ведущая «Муз-ТВ» Настя Негода.

Награды в номинации Лучший Интернет-хит 2023 года вручала популярный блогер Наталья Гасанханова. Лауреатами в этой номинации стали Instasamka с мегахитом «За деньги да», группа 5утра с песней «Давай сбежим (искорки)» и дуэт NLO с «Танцами».

Двумя самыми популярными интернет-хитами 2024 года по данным TopHit стали «Матушка» Татьяны Куртуковой, собравшая сотни миллионов стримов в российском Интернете и полмиллиона эфиров на радио, и «Дарите женщинам цветы» исполнителя из Казахстана Jazzdauren.

© Пресс-служба

Лучшей исполнительницей Рунета 2023 года была признана Instasamka, а в 2024 году победила Anna Asti. Лучшим исполнителем стал Ислам Итляшев, а лучшей группой стал дуэт Miyagi & Andy Panda (Эндшпиль), чьи треки ежегодно собирают в России до миллиарда стримов.

Настоящим Интернет-взлётом стали дуэт Galibri & Mavik и группа 5утра, а Интернет-открытиями были признаны Amirchik, NLO и Татьяна Куртукова.

© Пресс-служба

Во втором отделении выступили: Ваня Дмитриенко с хитами «Васильки» и «Не представляешь», Юлия Савичева с треком «Циклон», NLO c «Танцами», Султан Лагучев с суперхитом «Шипами ранила», Galibri & Mavik с «Ромашками» и своим неизменным мегахитом «Федерико Феллини», Наталья Подольская с треком «Береги». Зрители тепло встретили и новичков, выступавших с гостевыми номерами, в числе которых были замечены Janaga, Mirolybova, Тото, BearWolf и Poli.

© Пресс-служба

Но настоящий ажиотаж в зале вызвало вручение награды TopHit Амирчику и последовавшая эксклюзивная премьера его нового хита «Чай, кофе, потанцуем!». Завершило церемонию Top Hit Music Awards 2024 блестящее выступление Люси Чеботиной с хитом «За бывшего».

Основатель TopHit и соучредитель премии Top Hit Music Awards Игорь Краев в своём интервью по окончанию шоу заявил: