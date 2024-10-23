В Химках учительницу, надевшую дуршлаг на уроке, отстранили от работы

Учительница из Подмосковья, которая вела урок в дуршлаге, отстранена от работы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на министерство образования региона. Газета.Ru

По данным источника, женщина работает преподавателем русского языка. Педагог психически здорова, жалоб на качество занятий не поступало, однако родители попросили проверить ее еще раз, сообщал источник, знакомый с ситуацией. Учительницу проверяют на соответствие должности педагога. Вечерняя Москва

По информации Mash, педагог объяснила, что верит в пастафарианство — шутливую религию про макаронного монстра. Родителям школьников происходящее не понравилось, они устроили скандал. В итоге женщина попала к директору, где сравнила дуршлаг с хиджабом и крестиком. По данным канала, руководство учебного заведения проверило справки, которые женщина приносила при трудоустройстве, — она оказалась здорова. Учитель уверяет, что это просто ее выбор. News.ru