В Подмосковье от работы отстранена учительница, которая вела урок в дуршлаге на голове

Учительница из Подмосковья, которая вела урок в дуршлаге, отстранена от работы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на министерство образования региона.

Женщину проверят соответствующие органы и выяснят, соответствует ли она должности педагога.

Увольнения женщины требовали родители химкинских школьников после того, как учительница пришла на урок в дуршлаге. Педагог заявила детям, что является пастафарианкой – последовательницей пародийной религии, приверженцы которой поклоняются макаронному монстру. Дуршлаг считается их религиозным головным убором.

Родителям не понравились нестандартные взгляды учительницы, поэтому они обратились к администрации школы.

Известно, что до этого случая на женщину каких-либо жалоб не поступало.

До этого в Тюмени мужчина не смог заменить паспорт из-за того, что предоставил фото с дуршлагом на голове. Мужчина пояснил, что является священником Русской Пастафарианской церкви, но не смог доказать, что его религиозные принципы не позволяют сделать стандартное фото.