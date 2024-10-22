Саммит БРИКС в Казани отчетливо показывает усталость мира от лицемерия стран Запада. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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«Он [саммит] показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. От их попыток сделать нас не нами, от их попыток отчекрыживать у нас куски, у вас Тайвань. Мы устали вместе и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и прекратится этот на последнем издыхании находящийся однополярный мир», — сказала она.

Симоньян подчеркнула, что политика международной изоляции России потерпела неудачу, приведя слова египетского журналиста. По его словам, саммит БРИКС поделит мир на до и после.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что саммит БРИКС в Казани является историческим событием. Он отметил, что это — первый раз, когда глава Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС.