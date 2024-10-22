Учительница провела урок с дуршлагом на голове

В подмосковных Химках учительница русского языка провела занятие с дуршлагом на голове. Родители призвали уволить педагога, пишет Telegram-канал Mash.

На уроке учительница объяснила свое решение верой в пастафарианство — шутливую религию про макаронного монстра.

Фотографии, сделанные учениками, попали родителям школьников, они устроили скандал, обратились к директору школы.

Во время беседы с руководством заведения педагог сравнила дуршлаг с рядом ключевых религиозных символов традиционных конфессий.

Директор после беседы проверил медицинские справки сотрудницы. Выяснилось, что, по мнению медиков, она вполне здорова и способна работать в учебном заведении.

Вместе с тем, родители учеников потребовали «освободить педагога от их детей».