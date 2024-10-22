Башмет пытается через суд выписать бывших жильцов своей новой квартиры

Дирижёр Юрий Башмет пытается через суд выписать пятерых бывших жильцов своей новой квартиры в центре Москвы, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, жилье располагается в историческом особняке «Cаввинcкoe пoдвoрье» архитектора Kузнецова — в пяти минутах от Кремля, Красной Площади, МХТ им. Чехова. В доме находятся 24 квартиры.

Стоимость пятикомнатной квартиры, которую приобрел Башмет, составляет 115 млн рублей, метраж — 159 кв. м, отметили журналисты.

По их данным, прежние жильцы выписываться из квартиры не желают или не могут. В связи с этим, Башмет подал заявление об их выселении через суд.