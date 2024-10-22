Бочкарева поддержала Глюкозу после задержания в аэропорту

Актриса Наталья Бочкарева посетила юбилей журнала «Антенна-Телесемь» в ГУМе и прокомментировала скандал с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

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Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.

Бочкарева призвала не хейтить Глюкозу, которая оказалась в сложной ситуации. По словам актрисы, в жизни каждого человека может что-то случиться, поэтому осуждать она никого не намерена.

«Общество привыкло гнобить, оно завидует успехам, оно не радуется за ближних людей. К сожалению, люди так устроены. Единственное, что нас может остановить — когда действительно что-то прилетит, что-то случится в твоей жизни, начиная с болезни, закачивая беспилотником. Тогда люди становятся людьми», - сказала Бочкарева.

Она также поведала, что люди, которые не думают о хейте, проживают, например, в Донецке. По словам Бочкаревой, там люди друг другу помогают.

«А у нас пока занимаются тем, кого бы утопить и, желательно, на его теле всплыть», - заверила Наталья.

Кроме того, актриса назвала Глюкозу хорошей матерью и замечательным человеком.

Стоит отметить, что в 2020 году Наталья Бочкарева сама оказалась в подобной ситуации. У нее в нижнем белье обнаружили сверток с запрещенным веществом. В итоге суд освободил звезду сериала «Счастливы вместе» от уголовной ответственности.

Ранее Глюкоза прокомментировала скандал с задержанием в аэропорту Шереметьево. Артистка выразила уверенность, что кто-то пытается ее подставить, обвиняя в употреблении наркотиков. По словам певицы, на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции, которые заранее ожидали ее прилета.