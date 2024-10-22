«Духовная чистота». Вдова Караченцова – о жизни актера и спектакле «Письма любви»

Вдова народного артиста РСФСР Караченцова, актриса Людмила Поргина в эфире НСН отметила, что не хотела бы видеть биографический фильм о жизни актера. Она верит, что о ее супруге сохранится память, как об уникальном театральном поколении.

В субботу, 27 октября, исполняется 80 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Николая Караченцова. После окончания Школы-студии МХАТ в 1967 году он стал актером театра им. Ленинского комсомола («Ленком»), в котором проработал почти 40 лет. Вдова народного артиста РСФСР, актриса Людмила Поргина в интервью НСН рассказала о своих любимых работах Караченцова, отношении к идее экранизации его биографии и о том, как проведет его день рождения.

– Где и как проведете 27 октября? Как обычно проводите его дни рождения?

– Во-первых, 26 октября в Лужниках пройдет теннисный турнир имени Караченцова. И его друзья, спортсмены, актеры, кто любит этот спорт, будут участвовать в теннисном турнире, где получат майки с фотографиями Коли и книжку с его анекдотами, с рассказами его близких. А 27 октября мы, естественно, выйдем на сцену и сыграем спектакль «Письма любви». Потому что все, что делал Коля в жизни, на сцене, в кино, в своих концертах – это была как раз уверенность в том, что все держится на любви, на духовной чистоте человека. Так что мы будем на сцене. Это для меня спектакль все равно мучительный, моя душа страшно тоскует без него. Не знаю, будет ли он постоянно в репертуаре Булгаковского центра или только сыграется на празднике. Посмотрим, как сложится жизнь. Будет играть молодая актриса, а потом в конце этих писем появлюсь я. Там участвуют все его друзья, они готовили этот спектакль, чтобы он прозвучал, чтобы у него было то настроение, которое было свойственно Коле.

– Любите ли пересматривать фильмы с участием Николая Петровича? Какие можете выделить среди своих самых любимых?

– Я вообще обожаю его не только фильмы, но и песни, поэтому я включаю, слушаю, он дает мне массу энергии. В его голосе столько любви, нежности, такая энергетика, что хочется после этого кричать: «Здравствуйте! Пошлите все гулять, такая хорошая погода!». Фильмы я люблю его очень многие. Мне очень нравятся его и военные фильмы, например «Батальоны просят огня». В нем какая-то солдатская стойкость. И в то же время мне нравятся его комедийные роли, как в фильме «Благочестивая Марта», где он поет и танцует, прикидывается совсем другим человеком. Нравится его серьезная работа «Цирк сгорел, а клоуны разбежались». Это очень серьезная работа о том, что началась перестройка, нет денежных средств на создание фильмов, и он как режиссер остается вне работы... Начинается депрессия и так далее. Бортко замечательно снял эту картину, где человек творчества теряет силу и энергию из-за того, что не может творить. Я люблю его все работы, и я с ним не расстаюсь.

– Как вы считаете, можно было бы снять биографический фильм о Николае Петровиче – не просто документальный, но и художественный, например?

– Он умер, не дожив до 74 лет один день… Он учился в Школе-студии МХАТ, дальше театр Ленинского комсомола, приход Марка Анатольевича, который "взорвал" театр, и мы стали первым театром Москвы. Это все очень сложно снять, запечатлеть в одном фильме. Это очень большой пласт времени и изменений не только в стране. Я не хотела бы это видеть. Я просто верю в то, что сохранится память об этом актере, как я сохраняю память о Юрие Яковлеве, Михаиле Ульянове, об этом уникальном театральном поколении.

– Не было ли мысли после возвращения в Москву остаться жить в Болгарии?

– Я люблю Россию безумно совершенно, как и Коля, которого пытались купить, приносили чемоданы долларов, а он сказал: "Вы что, ребята? У меня есть Родина". Так что я очень люблю Россию. Сейчас мне нравится, что лежат желтые листья, что облака, голубое небо, потом пойдет снег, потом расцветут опять зеленые листочки и так далее. Я очень люблю Россию, ее климат, леса. Я люблю приезжать в Болгарию, потому что Коле там очень нравилось. Там морской воздух, ему надо было ионизировать мозг, который был ранен. И поэтому мы там жили. Ему очень нравилось, что там сочетание пальм и сосен. Это был отдых души и тела.