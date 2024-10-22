РФ удалось почти полностью побороть использование «серых» SIM-карт

Использование «серых» SIM-карт в России удалось почти полностью победить в рамках борьбы с мошенничеством в стране. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

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Он указал, что в последние годы РФ использовала для борьбы с мошенничеством подменные технологии.

«Нам удалось практически полностью побороть использование "серых" SIM-карт», — сказал Краснов на первом саммите руководителей прокурорских служб G20.

Напомним, что саммит «Группы двадцати» проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его целью является создание глобальной площадки для диалога между генпрокурорами и обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам саммита будет утверждена Рио-де-Жанейрская декларация саммита руководителей прокурорских служб G20.