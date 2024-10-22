Адвокаты Стрелкова заявили, что ему требуется операция

Бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) необходимо провести операцию на сердце. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT и адвокатов Гиркина.

По данным журналистов, защита Стрелкова требует вывезти заключенного на операцию против воли подзащитного, который «на проблемы не жалуется», и ведет переговоры с администрацией колонии. Кроме того, адвокаты направили кассационную жалобу в Верховный суд, который должен рассмотреть заявление 6 ноября.

Тем временем Гиркин, как пишет SHOT, по-прежнему работает в швейном цеху и проводит досуг, читая новый роман Виктора Пелевина.

В конце сентября сообщалось, что Стрелкову стало плохо в колонии. По словам адвокатов, скорее всего, их подзащитному требуется шунтирование или стентирование, что станет понятно после полного обследования, которое невозможно в тюремных условиях.

Игорь Гиркин приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он отбывает наказание в ИК в Кировской области.