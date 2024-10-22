Адвокаты Стрелкова заявили, что ему требуется операция

Адвокаты Стрелкова-Гиркина заявили, что ему требуется операция на сердце
Бывшему министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) необходимо провести операцию на сердце. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT и адвокатов Гиркина.
По данным журналистов, защита Стрелкова требует вывезти заключенного на операцию против воли подзащитного, который «на проблемы не жалуется», и ведет переговоры с администрацией колонии. Кроме того, адвокаты направили кассационную жалобу в Верховный суд, который должен рассмотреть заявление 6 ноября.
Тем временем Гиркин, как пишет SHOT, по-прежнему работает в швейном цеху и проводит досуг, читая новый роман Виктора Пелевина.
В конце сентября сообщалось, что Стрелкову стало плохо в колонии. По словам адвокатов, скорее всего, их подзащитному требуется шунтирование или стентирование, что станет понятно после полного обследования, которое невозможно в тюремных условиях.
Игорь Гиркин приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он отбывает наказание в ИК в Кировской области.