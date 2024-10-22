Госдумы Останина раскритиковала певицу Глюкозу

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала певицу Глюкозу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По ее словам, Глюкоза является «несостоявшейся звездой» и «пеной, которая отсеется». Как считает Останина, певица имеет все необходимое для жизни, но ищет «какие-то развлекаловки». При этом депутат также заявила, что «настоящими звездами являются участники СВО».

«Сегодня в Государственной думе были действительно звезды. Были родители, отцы и матери, погибших участников СВО. Я больше хочу говорить об этих людях, а не о тех, кто называет себя еще не взлетевшей и не состоявшейся звездой», — заявила она.

Ранее певица Глюкоза была оштрафована за употребление наркотиков.