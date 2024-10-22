Сообщение о сборе гумпомощи для военных из КНДР оказалось фейком

Telegram-канал «Полуавтобия» в понедельник, 21 октября, сообщил, что курские волонтеры якобы готовят акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих из Северной Кореи. Однако данная информация оказалась фейком.

Источником изложенных сведений был указан неназванный подписчик канала. В качестве подтверждения изложенных сведений приведена фотография объявления с символикой курской группы помощи «Наша хата не с краю». В нем уточнялось, что 24 октября в «Домике добрых дел» состоится благотворительная акция «Сытый союзник». «Мы заготовим продуктовые наборы, которые будут согревать их (военных из КНДР — прим. «Ленты.ру») холодными вечерами», — сказано в тексте.

В действительности подобная акция в Курске не планируется. В тот же день официальное сообщество группы помощи «Наша хата не с краю» заявило, что распространившаяся в сети информация — фейк.

«За последние дни очень много вбросов, связанных с нашей группой! Будьте бдительны, не ведитесь на провокации! Наша группа не проводит никакой акции 24 октября!» — сказано в сообщении администрации.

Кроме того, данная группа волонтеров оказывает поддержку бездомным, нуждающимся, а также матерям-одиночкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — но никак не военнослужащим.

Более того, Северная Корея официально опровергла сведения о возможной отправке своих военных в Россию. Представительство КНДР при ООН назвало соответствующие утверждения необоснованными. «Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — заявил сотрудник представительства, отметив, что подобные заявления нацелены на очернение образа Пхеньяна и попытку подрыва отношений между двумя суверенными государствами.

Утверждения, что курские волонтеры готовят акцию по сбору гумпомощи для военнослужащих из Северной Кореи, не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».