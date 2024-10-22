Депутат Александр Колесников назвал коллег олигофренами во время заседания Екатеринбургской городской думы. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралити».

По его словам, при строительстве спортивных объектов во дворах жилых домов страдает дорожная инфраструктура.

«Ощущение, что или депутаты глухие, или администрация глухая. Вы когда во дворе строите объект, почему дороги к ней не закладываете в ремонт? Понимаю, что олигофрены депутаты в свое время придумали эту программу «Спорт в каждый двор» и остановились только на воркаутах. А немного расширить ее нельзя?» — обрушился с негодованием Колесников.

Депутат привел несколько примеров, где дороги оказались разбиты после строительства спортобъектов.

До этого стало известно, что власти Астаны в ходе заседания маслихата, на котором обсуждался вопрос благоустройства тропинок в столичных парках, предложили расстреливать самокатчиков.

В рамках заседания депутат Абзал Сагымбаев отметил плюсы естественных дорожек в парках — по его словам, по ним не могут ездить велосипедисты и самокатчики.

В ответ на это заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов заявил, что электросамокаты оставляют следы на брусчатке.