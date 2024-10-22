Актриса Яковлева вышла на связь после госпитализации

Народная артистка России Алена Яковлева подтвердила в беседе с изданием «Абзац» свою госпитализацию. Газета.Ru

«Чувствую себя хорошо. С каждым днем все лучше и лучше. Аппендицит, к счастью, не подтвердился. Врачи поставили другой диагноз. Не хочу вдаваться в подробности, поскольку не очень приятно от всего этого. Надеюсь, что в ближайшие дни выйду и сохраню хотя бы несколько спектаклей», – сказала Яковлева. Агентство «Москва»

Народная артистка РФ была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Склифосовского накануне. По словам актрисы, ее госпитализировали, как только она отыграла спектакль. Москва24