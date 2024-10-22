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Депутат Анидалов прошелся по Саратову на костылях и пожаловался на лужи во дворе

Саратовский депутат от КПРФ Александр Анидалов прошелся на костылях по Саратову и выявил проблемы с благоустройством. Об этом он рассказал на заседании комитета облдумы по ЖКХ, передает sarinform.ru.

Саратовский депутат прошелся по городу на костылях
© Газета.Ru

По его словам, недавно он травмировал ногу на соревнованиях по волейболу, поэтому ему пришлось пройтись по двору на улице Рабочая на костылях. В процессе депутат обнаружил большое количество луж на въездах.

«Может, не будь я на костылях, я бы не заметил этого: на выезде из дворов на примыканиях с [общегородской] дорогой стоят лужи, пешеходу пройти невозможно», — сказал Анидалов.

Он отметил, что асфальт на въездах уложили намного ниже уровня дороги, поэтому туда стекает вода.

В сентябре исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков провел уборку территории в поселке Хмелевка Гагаринского района. Он самостоятельно выдернул растущие из песка сорняки на одной из детских площадок. Сурков подчеркнул, что на эту работу у него ушло «30 секунд времени». Исполняющий полномочия главы также добавил, что в Саратове должны знать о территориальном общественном самоуправлении.

Общество
Павел Сурков
Александр Анидалов
КПРФ
Саратов