Москвичке поставили в паспорт штамп о смерти вместо развода

Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили женщине в одном из московских центров «Мои документы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября.

В ведомстве пояснили, что сотрудники центра принесли москвичке извинения за произошедший инцидент и пригласили ее подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки.

Новый паспорт будет готов во вторник, 22 октября, заметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что как только документ оформят, специалисты оперативно свяжутся с женщиной и пригласят на его получение.

Дело находится на контроле у руководства. В отношении сотрудника, совершившего ошибку, будут приняты дисциплинарные меры, резюмировали в ведомстве.