Москвичке поставили в паспорт штамп о смерти вместо развода

В МФЦ в московском районе Щукино жительнице столицы Светлане Пшонкиной в паспорт поставил штамп о смерти, а не о расторжении брака.

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Об этом во вторник, 22 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Жительница Москвы Светлана Пшонкина пришла вчера в МФЦ района Щукино, чтобы внести штамп в паспорт о расторжении брака. Она получила решение суда о разводе и в центре госуслуг «Мои документы» должна была получить свидетельство о расторжении брака. В МФЦ женщина оставила выписку и паспорт. А получила документ обратно со штампом о своей смерти, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала со ссылкой на потерпевшую, за ошибку перед москвичкой извинились и пообещали в кратчайшие сроки заменить паспорт на новый. Она очень переживала по поводу случившегося, так как в этот день планировала обратиться в банк по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью.

15 октября прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МФЦ Одинцовского городского округа и ее знакомого. Они обвиняются в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий, получении и даче взяток. Общая сумма полученных денежных средств составила более 1,4 миллиона рублей.