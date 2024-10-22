«Ветераны России» нашли способ помочь «сбившейся с пути» Глюкозе

Певице Глюкозе (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) стоит заняться гуманитарной помощью в зоне специальной военной операции, считает лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что так артистка сможет встать на правильный путь. По словам общественника, «Ветераны России» готовы ей помочь.

Неплохая певица. Мы бы ей посоветовали заняться гуманитарными миссиями в поддержку СВО, встать на правильный путь. Мы ей готовы оказать всестороннюю поддержку. В зоне СВО достаточно людей, которым нужна помощь, в том числе детям, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что, если Глюкоза находится в сложной ситуации, движение готово ее поддержать. По его словам, певице стоит не просто посетить Донбасс с концертом, а совершить именно гуманитарную миссию. Резяпов уверен, что когда артистка побывает в зоне СВО, она сделает правильные выводы.

Если у нее появились проблемы, если тяжелый период в жизни, нужно, чтобы ее кто-то поддержал. Возможно, у нее некие трудности в семье. Пусть возьмет себя в руки, а также приедет в Донбасс. Когда она побывает в зоне СВО, то сделает выводы для себя. Возможно, она сбилась с пути, — заключил общественник.

Столичный суд ранее привлек Глюкозу к административной ответственности. Артистку признали виновной в употреблении наркотических средств и с учетом наличия несовершеннолетних детей оштрафовали на пять тысяч рублей.