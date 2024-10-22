Учительница сделала замечание подростку в хиджабе и получила угрозы

Школьница из Волгограда пришла на урок в хиджабе и записала разговор с учительницей на телефон. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел на уроке русского языка. Педагог подошла к 14-летней девушке и потребовала снять платок, в ответ школьница заявила, что ей холодно.

«Снимай, снимай. Прямо жуть какая-то. Холодно ей. Вот, все, хорошо тебе. Дальше не носи свой атрибут», – приводит издание цитату из диалога.

Сама девушка рассказала, что в прошлом году она тоже носила хиджаб, но учитель физкультуры сказал его снять. Педагоги якобы считают это «показухой», а для нее это религиозное право.

По словам источника, мать подростка является мусульманкой, но ведет светскую жизнь и не поддерживает увлечение дочери религией. Директор заявила, что в их школе есть стандарты того, как должны выглядеть дети. Она также добавила, что ученица ранее уже надевала хиджаб, но после разговора с педагогами прекратила.

Учительница, с которой возник конфликт, заявила, что приняла это за игру. Она рассказала и о плохих оценках девушки. Педагог полагает, что конфликт подросток спровоцировал из-за оценок.

Видео с разговором попало в соцсети и женщине начали поступать угрозы.

«Внук показал мне из социальных сетей комментарии под этим видео с нашим разговором на уроке, так там пишут, что меня Аллах покарает. Но у меня свой Бог», – поделилась женщина.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.