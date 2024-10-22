Россиянка выгуляла собаку в шубе

Жительница Москвы нарядила собаку в шубу и выгуляла ее по городу. Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На размещенном снимке видно, как животное породы чихуахуа светлого серо-бежевого оттенка одето в изделие из меха. При этом на шее собаки был размещен поводок.

Хозяйка четвероногого, в свою очередь, шла рядом в замшевых коричневых сапогах и удлиненном пальто, держа в руках черную большую сумку.

Ранее в октябре Ирина Шейк выгуляла собаку с сумкой за сотни тысяч рублей. Манекенщица вышла на улицу в черном пиджаке с отделкой из искусственного меха и брендированными пуговицами Chanel, держа в руках поводок с маленькой собакой.