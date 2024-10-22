Цыганская свадьба спровоцировала вспышку кори

В Пермском крае произошла вспышка кори после цыганской свадьбы в одном из поселков, сообщили местные власти.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в сентябре-октябре 2024 года зарегистрировано 13 случаев заболевания корью в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района Перми и в деревне Федотово.

Отмечается, что очаг инфекции возник "среди цыганского населения", а все заболевшие не были привиты против кори или не имеют сведений о прививках.

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Администрация Пермского муниципального округа сообщает, что инфекцию в регион привез житель Свердловской области, а распространению болезни способствовало тесное общение гостей на цыганской свадьбе.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Пермском крае контролируемая", - сообщает санитарное ведомство.

Медики предупреждают, что корь - крайне заразная и тяжелая болезнь. Симптомами инфекции являются высокая температура, воспаление слизистых рта, конъюнктивит и характерная сыпь. Она может вызвать тяжелые осложнения и привести к смерти.

Единственным способом защиты врачи называют вакцинацию.