Умер легендарный телеведущий Андрей Егоршев

19 октября на 60-м году жизни скончался Андрей Егоршев, советский российский теле- и радиоведущий, один из "отцов" жанра "обзор прессы".

© Российская Газета

Егоршев родился 26 сентября 1965 года городе Жуковский. Учился на мехфаке МИИГА, не окончил. Служил в армии. После демобилизации из рядов СА поступил на факультет журналистики МГУ, окончил его 1993-м.

С 1992 по 1999 год вел ТВ заметную программу "Пресс-экспресс". Сотрудничал с программой "Неделя" на ТВЦ.

Умер телеведущий Александр Масляков

Вел обзор прессы для радио "Маяк", "Радио России", "Вести ФМ". Вел программу "Обозреватель" на НТВ, пресс-обзор на канале "Вести".

Журналист умер в Ламеция-Терме, Италия. Об этом сообщила его жена Мария в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) - без подробностей.