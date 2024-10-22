Гурулев предрек удары НАТО по студии Соловьева

Если Североатлантический альянс развяжет полномасштабную войну с Россией, первый же удар дальнобойной ракетой будет по студии российского телеведущего Владимира Соловьева, заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. При этом он отметил, что «долетит или не долетит» — это уже другой вопрос.

Если мы говорим, что НАТО впрямую с нами воюет, если идут разговоры про дальнобойные ракеты, то первый удар будет сюда, вот в эту студию, — уверен Гурулев.

Депутат добавил, что как военнослужащий он хотел бы предупредить об особенности средств противовоздушной обороны. По словам Гурулева, даже многоэшелонированная система ПВО не дает стопроцентной защиты.

И из ста одна прилетит зараза. И к этому тоже надо готовиться, — резюмировал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин пообещал выделить новый пакет помощи на $400 млн (более 38,5 млрд рублей). Позднее Зеленский рассказал, что на встрече с главой Пентагона они также обсудили удары дальнобойным оружием по российским объектам.