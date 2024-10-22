92-летний отец Киркорова временно перестал ходить

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров не может ходить из-за осложнений на фоне проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, 92-летний отец поп-короля на одном из регулярных осмотров пожаловался, что не может ходить из-за боли и сильных отеков в ногах и слабости. К таким осложнениям могли привести проблемы с сердцем.

«Сейчас артист передвигается только с опорой на трость. Киркорову провели процедуру очистки крови для улучшения общего состояния. Он находится дома на амбулаторном лечении под присмотром близких», - отмечает издание.

Напомним, что в этом году Бедрос Киркоров был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи выявили у него сердечную недостаточность, а также заболевание головного мозга. При этом Киркоров-старший принимает препараты, которые не совместимы с вождением автомобиля.

В прошлом году Бедросу Киркорову потребовалась медицинская помощь из-за астмы. А в 2022 году артист перенес операцию на сердце, тогда ему установили кардиостимулятор.