Найденные после побега дети из Красноярского края попросились в детский дом

В Красноярском крае дети, которые сбежали из дома и были найдены полицейскими, попросились в детский дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала, двое детей попросили инспекторов ПДН отправить их в детский дом на неделю, чтобы сравнить с ним домашние условия и понять, где им будет лучше. Родители не против эксперимента и уже подписали необходимые документы.

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Двое детей 2013 и 2014 годов рождения из города Шарыпово сбежали из дома и отправились в село Парная, где ранее проживали с семьей — оно находится на расстоянии 30 километров. Несовершеннолетних искали сотрудники правоохранительных органов, а также ориентированные на поиски городские службы такси. Позже их удалось обнаружить и вернуть домой, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.