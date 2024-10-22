В Госдуме предложили ограничить продажу товаров для квадробинга

Ряд депутатов Госдумы предложили ограничить продажу товаров для квадробинга.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В частности, заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, что подготовит письмо в Минпромторг, чтобы ведомство обязало маркетплейсы переводить подобные объявления о продаже в статус «теневого банка», когда товар не показывается пользователям и не отображается в поисковой выдаче.

«Тут дело даже не в квадробинге как таковом. А в том, что эти товары предназначаются для детей. И остаётся только гадать, какой процент из них прошёл все надлежащие проверки и имеет необходимые сертификаты, а какой нет», — пояснил депутат.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал идею запрета товаров для квадробинга. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседаниях парламента.

«Такие товары как минимум не должны быть доступными для детей, поскольку ребёнок ещё не контролирует в должной мере свои действия и не осознаёт последствия своего поведения», — пояснил он.

Ранее депутат Сергей Колунов ранее направил обращение в аппарат уполномоченного по правам ребёнка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.